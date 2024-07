L'allarme del prefetto: "L'abusivismo edilizio è la lebbra che ha fatto perdere appeal turistico all'Agrigentino"

"La siccità è un problema contingente. Non è la siccità a porre in dubbio la bellezza del territorio che è stata invece messa in crisi da decenni di disattenzione. Dalla seconda metà del novecento, in Sicilia e in tutto il sud c'è stato un utilizzo del territorio, modificato soprattutto dal cemento armato, che non è stato utilizzato in chiave artistica, ma speculativa. Non parlo dei grandi casi di ecomostri, ma di una sorta di lebbra costante che ha colpito il nostro territorio: tanti centri storici, tanti centri d'arte, hanno perso l'appeal che avrebbero potuto avere per il turismo. E in questi casi, l'economia della bellezza è un ossimoro". Lo ha detto il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, intervenendo al National Award di Taormina dedicato a "L'economia della bellezza".

"L'acqua è un problema, ma non ha assolutamente la gravità di un'attività decennale dalla quale è difficile tornare indietro. Palma di Montechiaro ad esempio è paese devastato da un'edilizia disordinata. La nuova generazione di palmesi, colpiti da un successo turistico parziale perché c'è il palazzo del Gattopardo, la chiesa delle monache e c'è qualche palazzo che ancora mantiene segni di prestigio architettonico, ha cominciato a sviluppare una coscienza diversa e speravano di poter usare il 110 per un'attività di recupero del centro storico, ma non possono perché gli immobili sono abusivi - ha spiegato il prefetto Romano - . Le norme dicono che l'abuso edilizio o lo abbatti o diventa del Comune, in tutti e due i casi gli esiti a Palma sono impossibili perché il paese ha 70% degli immobili abusivi. Si deve pensare a una nuova normativa che prevede dei piani di recupero guidati da professionisti, da una cabina di regia centrale, che in 30-40 anni, utilizzando l'economia privata, ridia luce e dignità. Non si può pensare che il comune divenga proprietario del 70% degli immobili e abbia i soldi per aggiustarli. E poi per farne cosa? Serve una riflessione", ha aggiunto il prefetto Romano che ha portato i saluti del sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

"Agrigento capitale italiana della cultura è un premio dato a una città depressa, che ha però opere culturali meravigliose. Ed è da questo segnale che bisogna lavorare per il 2025, ma anche per il futuro. E lo si sta già facendo mettendo insieme, in una rete coordinata, le quattro fondazioni dedicate a Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri, Luigi Pirandello e Tomasi di Lampedusa. Metterle insieme per dare un prodotto culturale a chi verrà, l'anno prossimo, nell'Agrigentino", ha detto invece il deputato agrigentino di Centrodestra Lillo Pisano intervenendo sempre al National Award di Taormina dedicato a "L'economia della bellezza".

L'attore agrigentino Gaetano Aronica, intervenuto da remoto perché si trova a Roma dove sta girando un film, ha sottolineato come "il cinema deve alimentare il turismo, facendo scoprire posti nascosti, e viceversa. Ma l'arte non può essere serva del turismo, l'arte deve essere libera. Se la politica non si mette in un serrato confronto, tutto si ferma alla facciata del turismo. La mia Agrigento, capitale della cultura 2025, sta vivendo un momento difficilissimo: l'acqua arriva ogni 15 giorni ed è difficile promuovere la bellezza del territorio quando esistono problemi di questo genere"