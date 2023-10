Lo stabile di Torre di Gaffe era stato già demolito: l'Imu non andava pagata, condannato il Comune

L'Imu del 2014 non deve essere pagata. L'immobile di contrada Torre di Gaffe è stato acquisito al patrimonio del Comune dal 1996. Proprio l'ente, che aveva fatto notificare la bolletta, è stato condannato al pagamento delle spese giudiziali. Lo ha deciso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento. Accogliendo le argomentazioni degli avvocati Girolamo Rubino e Alessio Costa, sono stati annullati gli avvisi di accertamento Imu 2014.

Nel febbraio 2020, il Comune di Licata ha chiesto ai due, ormai ex, proprietari dell'immobile il pagamento dell'Imu 2014 per l’importo complessivo di 1.464 euro. L'immobile era stato però, appunto, già acquisito al patrimonio comunale nel 1996 e successivamente demolito. Lo stabile di Torre di Gaffe, durante l’anno d’imposta 2014, non risultava dunque né in proprietà né in possesso dei due licatesi.

I cittadini, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino ed Alessio Costa, hanno impugnato gli avvisi di accertamento Imu 2014 emessi. E la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento li ha appunto annullati.