Quasi 500 migranti arrivano a Porto Empedocle con il pattugliatore Diciotti: le immagini

Sono arrivati a Porto Empedocle i 475 migranti sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa e trasferiti a bordo del pattugliatore “Luigi Dattilo” della Guardia costiera. Per 91 di loro è stato disposto il foglio di via obbligatorio, dovranno lasciare il territorio nazionale entro i prossimi cinque giorni mentre gli gli aventi diritto alla richiesta di asilo, verranno portati in autobus nelle strutture di accoglienza individuate dal ministero dell'Interno. La posizione di sessantasette migranti è attualmente al vaglio delle autorità che dovranno verificare i requisiti per la richiesta di asilo.