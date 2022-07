Prima missione compiuta per la nave San Marco: 600 migranti sbarcano a Porto Empedocle

La nave San Marco della Marina militare, con 600 dei migranti trasferiti dall'hotspot di Lampedusa, e' arrivata alle 6.30 in rada di Porto Empedocle . A piccoli gruppi, i migranti vengono trasbordati sulle motovedette che fanno la spola da molo Todaro. Le persone vengono poi accompagnate nella nuova tensostruttura inaugurata a fine maggio scorso. Nella struttura di contrada Imbriacola a Lampedusa rimangono 1.183 persone, a fronte dei 350 posti disponibili. La nave della marina militare, ultimate le operazioni di trasbordo ha ripreso il largo per ritornare sull'Isola agrigentina per effettuare il trasferimento in Sicilia di altri 600 migranti.

Del gruppo giunto in mattinata a Porto Empedocle, secondo la Questura di Agrigento, in 150 circa sono di nazionalità tunisina, questi sono stati accompagnati in autobus al piazzale Ugo La Malfa di Agrigento.Si tratta di migranti economici che hanno l'ordine del questore di lasciare il territorio italiano entro 5 giorni e che, nel vivo dei festeggiamenti di San Calogero, raggiungono a piedi le stazioni dei treni e dei pullman per spostarsi in altre località. Per i restanti 450 migranti giunti a bordo della nave della Marina militare invece, verranno dislocati nei centri Cas previsti dal piano della Prefettura di Agrigento.