Stato di emergenza per Lampedusa? L’assessore regionale Razza: ”Governo incomprensibile”

Dopo la massiccia ripresa degli sbarchi a Lampedusa, da Agrigento dove ha presenziato alla cerimonia di insediamento del nuovo commissario straordinario dell’Asp, Mario Zappia, l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza ai microfoni di AgrigentoNotizie, torna a chiedere al governo Conte, la proclamazione dello stato di emergenza per la maggiore delle isole Pelagie.

Ancora sbarchi a Lampedusa: giunti oltre 50 tunisini, in 100 verso Porto Empedocle

„ L'esodo non si ferma: giunti 6 barchini con 99 tunisini a Lampedusa

“Non si comprende – dice Razza - la ritrosia del governo nazionale ad adottare una misura di rispetto per un territorio che è la porta di accesso all’Europa”. Sul fronte sbarchi, l’assessore Razza, al netto dell’emergenza sanitaria in atto, esterna perplessità sul modo differente di gestire le criticità da parte dei governi di Roma. “

Emergenza immigrazione, il sindaco Martello: "In poco meno di due settimane oltre 5.500 migranti"

„ Emergenza immigrazione, il sindaco Martello: "In poco meno di due settimane oltre 5.500 migranti"

“Nel 2011 – dice l’assessore regionale alla Salute - quando fu proclamato lo stato di emergenza per Lampedusa, la situazione era molto meno grave di quella che si vive oggi e soprattutto non c’era una fase di emergenza Covid. Devo dire che stride – aggiunge - la prosecuzione dello stato di emergenza per il Coronavirus fino al 15 ottobre e la protervia con cui il governo nazionale continua a non volere dichiarare lo stato di emergenza su Lampedusa”.