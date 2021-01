La Open Arms davanti Porto Empedocle, il sindaco: "Non possiamo essere la facile scappatoia"

"In rotta c'era prima Pozzallo. Rifiuta Malta e non capisco come mai abbiano deciso di portarli, anziché nella zona frontaliera e vicina, da noi. Non è corretto che non vi sia un'equa distribuzione, non solo dei migranti a terra, ma anche degli sbarchi. Porto Empedocle è stata considerata, fino ad ora, una facile scappatoia per le decisioni ministeriali. Questa popolazione ha diritto di essere salvaguardata come la restante parte d'Italia. Pozzallo ha una linea diretta, con i traghetti, per Malta. Lo mettano anche qui un traghetto per Malta, si diano i giusti ristori anche a questa cittadinanza". Lo ha detto il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, in attesa dello sbarco dei 50 minorenni - che verranno portati a Villa Sikania - dalla Open Arms.

"Porto Empedocle ha una gravissima ricaduta economica, è come se in questa zona ci fosse un bollino rosso - ha spiegato il primo cittadino - . Se noi paghiamo lo scotto, per tutta Europa, del fenomeno migratorio, è giusto che l'Europa ci accordi la possibilità di essere porto franco. Se lo siamo per migranti, fateci porto franco per le attività economiche".

Il portavoce della Open Arms, Veronica Alfonsi, ha intanto, attraverso un video postato sui social, fatto chiarezza sui due soccorsi che hanno permesso di salvare 265 subsahariani.