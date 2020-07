Ocean Viking, il copione si ripete: finita la quarantena dell'equipaggio scatta il fermo

Un'ispezione durata undici ore da parte della Guardia costiera italiana, al termine della quale ieri l'Ocean Viking è stata sottoposta a fermo amministrativo dalle autorità italiane a Porto Empedocle. Protesta la ong Sos Mediterranee, che parla di "palese manovra amministrativa vessatoria, volta a ostacolare il lavoro di soccorso delle navi delle ong" che ha interessato di recente quattro natanti in tre mesi.

Il motivo principale del fermo è stato comunicato dalla Guardia costiera italiana, riferisce l'organizzazione: la nave ha trasportato un numero di persone superiore a quello riportato nel Certificato di sicurezza dotazioni per nave da carico. In un anno di operazioni, la Ocean Viking aveva già dimostrato, replica Sos Mediterranee "di rispondere ad elevati standard di sicurezza più di quanto sia solitamente richiesto ad una nave analoga. Non riusciamo a comprendere perché le osservazioni sulla sicurezza della nave siano state fatte solo ora, dal momento che le condizioni della nave sono rimaste invariate rispetto alle ultime quattro ispezioni, comprese le due più recenti condotte dalla stessa Guardia costiera italiana, e non ci sono stati cambiamenti nelle norme di sicurezza per quanto riguarda ciò che ora viene contestato".

L'ispezione è scattata dopo la conclusione della quarantena per l'equipaggio della nave che aveva salvato 180 migranti ed era stata collocata in rada a Porto Empedocle. Un copione analogo a quello che aveva riguardato la Sea Watch.