Arrivo delle salme a Porto Empedocle, il presidente della comunità islamica: "Tragedie che dovrebbero renderci più responsabili"

“Spero di non vedere mai più le salme dei nostri fratelli, è una tragedia che mette ognuno di noi davanti alla responsabilità per un maggiore impegno che porti a scongiurare queste tragedie”. Queste dai microfoni di AgrigentoNotizie sono state le parole di Kheit Abdelhafid presidente della comunità islamica in Sicilia che unitamente all'arcivescovo di Agrigento monsignor Alessandro Damiano e alle autorità con in testa il prefetto Maria Rita Cocciufa hanno accolto i feretri delle sette donne vittime del naufragio del 30 giugno a Lampedusa.

Un saluto commosso quello che si è celebrato sulla banchina Todaro del molo di Porto Empedocle dove sono state allineate le sette bare. Subito dopo la preghiera con doppio rito, islamico e cattolico, le sirene del porto hanno accompagnato il corteo dei carri funebri diretti a Palma di Montechiaro dove saranno tumulate le sette giovani vite naufragate a poche miglia dalla tanto cercata terra d'Europa.