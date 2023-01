Tragedia al centro di accoglienza per minori, diciassettenne si sente male e muore

Un minorenne egiziano è morto, per arresto cardiocircolatorio, nella comunità d'accoglienza, per minori non accompagnati, del Viale Cannatello, ad Agrigento.

Il ragazzino si è sentito male all'improvviso e a nulla è valso l'intervento dei medici del 118. La salma, accertate le cause naturali del decesso, è stata già dissequestrata ed affidata ai responsabili della comunità d'accoglienza.