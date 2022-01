Salvataggio in mare nel 2019, gip archivia inchiesta su operazione Mare Jonio

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, accogliendo le richieste del procuratore aggiunto Salvatore Vella e del pm Cecilia Baravelli, ha archiviato l’inchiesta per il soccorso di migranti del 9 maggio 2019 operato da Mare Jonio, nave della ong Mediterranea Saving Humans, e ha prosciolto il comandante Massimiliano Napolitano e il capomissione e armatore della Mare Jonio Beppe Caccia da ogni accusa a loro carico. Lo afferma la stessa ong.

L'inchiesta era stata avviata dopo il soccorso, avvenuto a 35 miglia nautiche a nord di Zuara, in Libia, di trenta persone, tra cui due donne incinte e una bambina d due anni. "Dopo aver tratto in salvo i naufraghi - spiega in una nota la ong - il nostro Comandante e il Capomissione si rifiutarono di obbedire agli ordini del Governo italiano di allora che ci chiedeva di consegnare le persone nelle mani degli aguzzini da cui stavano fuggendo, ovvero la cosiddetta guardia costiera libica".

Per questa ragione, il 10 maggio, dopo lo sbarco dei superstiti a Lampedusa, il nostro Comandante e il Capomissione furono indagati per il reato di 'favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina' e la nave posta sotto sequestro.