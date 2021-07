Otto barchini con oltre 140 migranti a Lampedusa, continuano gli arrivi

L'hotspot di contrada Imbriacola al momento ospita oltre 1100 persone, diversi migranti in quarantena

ore 20.47: Altri 51 tunisini sono stati intercettati, a 12 miglia da Lampedusa, mentre erano su due diverse barche di 6 metri. Con questi due ulteriori sbarchi, gli approdi - dalla mezzanotte - sono saliti a 8. Anche i due gruppi sono stati scordati alla struttura di primissima accoglienza. La polizia ha intanto trasferito, dall'hotspot di contra Imbriacola, alla nave quarantena Atlas, 58 che verranno accompagnati a Porto Empedocle e 29 positivi che resteranno sull'imbacazione. All'hotspot restano presenti, al momento, 1.106

ore 11.30: Sono 99 i migranti sbarcati a Lampedusa, a partire dalla mezzanotte, con 6 diversi barchini. Prima del loro arrivo, all'hotspot di contrada Imbriacola - da dove, ieri sera, erano stati trasferiti in 70 con il traghetto di linea per Porto Empedocle - erano presenti 1.137 persone a fronte di una capienza massima prevista per 250.

A mezzanotte, la guardia di finanza ha intercettato nei pressi di Cala Croce 12 tunisini che erano appena sbarcati, nel frattempo a molo Favarolo la motovedetta Gdf V2067 ha bloccato, a 9 miglia dalla costa, altri 34 tunisini, fra cui 1 donna e un minore. Un'altra motovedetta delle Fiamme gialle, a mezzo miglio dal porto, ha intercettato barchino con 12 tunisini. Poco dopo l'alba, la motovedetta Gdf Vitali ha soccorso, a 19 miglia da Lampedusa, 12 migranti fra cui 2 donne e 6 minori. Sempre la stessa unità di soccorso, a 0,3 miglia dalla costa, ha bloccato un barchino di 5 metri con 11 tunisini. Da poco, la motovedetta Cp312 della Guardia costiera ha recuperato, a 20 miglia, un'imbarcazione di 5 metri con a bordo 18 tunisini. I sei diversi gruppi sono stati già condotti nella struttura di primissima accoglienza.

(aggiornato alle 20.30)