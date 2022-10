Ustionate dalla benzina del barcone: mamma e piccola di 4 mesi in gravi condizioni

Una bimba di 4 mesi la madre, entrambe extracomunitarie e sbarcate in queste ore a Lampedusa sono state trasportate a Palermo per le gravi condizioni in cui si trovano probabilmente a causa di quanto avvenuto durante il "viaggio della speranza" che le ha portate in Italia.

Entrambe hanno gravissime ustioni provocate dalla benzina usata dal mezzo su cui viaggiavano. La piccola ha anche ingerito acqua di mare durante la traversata ed è adesso in coma. Ad occuparsi di lei sono adesso i medici dell'ospedale dei bambini "Di Cristina" di Palermo in rianimazione pediatrica.

(notizia in aggiornamento)