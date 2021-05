Accoglienza dei migranti a Lampedusa, il parroco: "Gli abitanti non possono andare oltre le loro forze"

Un appello alla cooperazione fra tutti i Paesi europei nella gestione del fenomeno migratorio che vede l'Italia spesso impiegata da sola, in prima linea, è stato lanciato da più fronti, in vista di un probabile esodo estivo, che in virtù delle nuove rotte provenienti dalla Libia potrebbero far incrementare il numero di sbarchi. A parlare con AgrigentoNotizie anche il parroco di Lampedusa, don Carmelo La Magra che da cinque anni guida la chiesa dell'Isola agrigentina. "E' importante salvare le persone senza litigare sulle vicende burocratiche - ha detto il giovane parroco - è giusto che l'Italia chieda all'Europa di non essere lasciata da sola, ma proprio per il suo impegno da capofila sia l'Italia a dettare le scelte nel soccorso e quindi a dare l'esempio a quella Europa a cui chiede aiuto".

Sarà una nuova estate "calda" sul fronte degli sbarchi? Martello: "Serve strategia per garantire il movimento"

Sulle previsioni di un'estate calda sul fronte sbarchi a Lampedusa, don Carmelo precisa: "Quella che viene descritta ogni anno come un'emergenza imprevista, in realtà sappiamo che avverrà. Quindi speriamo che verrà il momento di non considerarla più

un'emergenza, ma di programmare in tempo il soccorso e la giusta accoglienza". Il parroco di Lampedusa parla anche del ruolo degli abitanti dell'isola agrigentina nel difficile compito dell'accoglienza: "Nei momenti difficili - dice don Carmelo La Magra - tante persone hanno saputo dare prova di accoglienza e disponibilità, ma anche i lampedusani non vanno messi nelle condizioni di essere provati oltre alle loro forze".