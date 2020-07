Migranti positivi a Porto Empedocle, il sindaco Carmina: "Non abbiamo le strutture sanitarie adeguate"

"Mi era stato assicurato che dovevano essere immediatamente trasferiti, pensavo che lo avessero già fatto questa mattina con i mezzi di biocontenimento della Croce rossa, ma a quanto pare, ce ne sono pochi e quindi per il trasferimento ci vorrà tempo. Evidentemente, non era il caso di fare sbarcare a Porto Empedocle i migranti provenienti da Lampedusa perchè non abbiamo le strutture sanitarie adeguate. Tutto quello che sta accadendo, conferma la necessità di affrontare il problema in modo serio”.

Ventotto migranti positivi al Coronavirus, si trovano nella tensostruttura di Porto Empedocle

Queste sono state le parole del sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina alla notizia dei 28 migranti positivi al Covid e accolti nella tensostruttura gestita dalla Croce rossa.