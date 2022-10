Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: individuati otto scafisti

Avrebbero coordinato e realizzato "viaggi della speranza" tra l'Africa e l'Italia, violando volontariamente ogni principio di sicurezza per i migranti "al fine di ottenerne un profitto". Per questo per 3 egizioni e 5 sudanesi sono stati firmati mandati d'arresto da parte della Procura di Agrigento nel contesto di un'inchieta condotta in questi mesi dalla Squadra mobile della città dei templi, che ha però potuto eseguire solo 2 fermi, al momento.

Tutto è partito il 17 agosto scorso, dopo l'arrivo sulle coste di Lampedusa di alcune decine di migranti: questi sono stati tutti ascoltati per riuscire a individuare dettagli su chi aveva gestito il viaggio anche dopo che gli stessi sono stati ricollocati nei vari centri di accoglienza del Paese. Questo ha permesso di ricostruire quanto avvenuto e raccogliere "gravi indizi di colpevolezza" a carico di 8 migranti di età compresa tra i 20 ed i 37 anni, i quali, dice una nota, "in concorso morale e materiale tra loro, in violazione delle norme previste dal Testo unico dell’Immigrazione clandestina, avevano trasportato nel territorio italiano 73 cittadini extracomunitari, per lo più originari del Bangladesh, conducendoli dalle coste libiche verso le acque territoriali italiane, a bordo di un sovraffollato barcone di circa 12 mt ed esponendoli a grave pericolo di vita".

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, i migranti erano costretti a navigare in condizioni di sicurezza assolutamente precarie, in quanto la traversata avveniva in totale assenza di dispositivi di salvataggio. Questo, dicono gli inquirenti, perché "gli scafisti che ponevano in essere tali condotte al fine di trarre un profitto anche indiretto".

Alcuni dei destinatari dei provvedimenti restrittivi, venivano fermati da personale della Squadra Mobile di Napoli ed i rispettivi provvedimenti venivano in seguito convalidati dal competente GIP. Attualmente altri soggetti sono attivamente ricercati.