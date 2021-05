A Lampedusa nonostante i divieti, i poliziotti arrestano due immigrati

I poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato due persone. Gli agenti hanno beccato due immigrati non in regola a Lampedusa. Le persone in questione erano destinatarie al decreto di respingimento. Si tatta di: D.M. di 25 anni destinatario di decreto di respingimento emesso dal questore di Palermo. In manette anche M.M. di 21 anni, destinatario di decreto di respingimento emesso dal questore di Taranto. I due in attesa del giudizio direttissimo, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso l’Hot-Spot di Lampedusa.