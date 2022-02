Devono scontare delle condanne, la squadra mobile arresta due cittadini egiziani

Devono scontare delle condanne, arrestati due cittadini egiziani. Ad intervenire è stata la squadra mobile di Agrigento. Nel primo caso gli agenti hanno dato esecuzione ad un provvedimento di revoca di un decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione ai danni di un uomo condannato a 8 mesi di reclusione.

Inoltre, in esecuzione di un provvedimento di esecuzione di "pene concorrenti nei confronti di condannato in stato di libertà e contestuale ordine di esecuzione" del giugno 2019 da parte della Procura di Milano, un altro cittadino egiziano è stato arrestato e condotto in carcere perché scontasse la pena residua di 2 anni, 9 mesi e 22 giorni di reclusione.