Coltellate contro titolare di piadineria, Sammartino: "Uomo salvo grazie alla prontezza degli amici"

Per il titolare di una nota piadineria della via Pirandello di Agrigento, è stato provvidenziale l’intervento di due clienti, che bloccando l’aggressore, hanno evitato che le due coltellate sferrate da un ventottenne di nazionalità gambiana, raggiungessero alle spalle l’esercente. L’ immigrato è stato denunciato dagli agenti della sezione volanti della questura di Agrigento. L’uomo è accusato di “minacce aggravate e tentata lesione aggravata”.

"Tentò di accoltellare titolare di una panineria in via Pirandello", denunciato un uomo

“Non c’è stato nemmeno uno screzio, questa persona ha sferrato due coltellate al titolare del locale, mentre questo era di spalle, per futili motivi. Si è salvato soltanto grazie all’intervento degli astanti che hanno tirato per il bavero della camicia, questo cittadino gambiano, consentendo quindi ai fendenti di non andare a segno”. Così, il dirigente capo della sezione volanti, Francesco Sammartino, dai microfoni di AgrigentoNotizie ha descritto i momenti concitati del tentativo di accoltellamento consumatosi nel centro storico cittadino.