Trova per strada il portafogli di un 15enne e lo porta subito alla polizia: gran cuore e senso civico di un mercatista marocchino

Trova un portafogli per strada e, nonostante le sue difficoltà economiche, lo porta immediatamente al commissariato di polizia. Ha dimostrato d'avere un gran cuore, senso civico, ed essere altruista il mercatista marocchino che sabato ha citofonato agli uffici della polizia di Stato di via Campobello. Il 43enne, in regola con il permesso di soggiorno, ha spiegato come e dove ha ritrovato il portafogli di proprietà di un quindicenne licatese. E lo ha consegnato nelle mani dei poliziotti.

All'interno del portafogli c'erano, fra banconote e monete, 23 euro, ma anche tutti i documenti dell'adolescente: il patentino di guida, la carta di identità, la tessera sanitaria e una carta prepagata.

I poliziotti del commissariato di Licata hanno già contattato il proprietario del portafogli, e i suoi genitori, e, nelle prossime ore, verrà riconsegnato tutto all'adolescente.