Venne travolto lungo la statale 115, diciottenne muore dopo 40 ore dall'incidente: si aggrava la posizione dell'automobilista

Subito dopo l'incidente stradale verificatosi all'alba di martedì era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e poi era stato ricoverato alla Rianimazione dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Il quadro clinico del diciottenne investito, lungo la statale 115: fra il Villaggio Mosè e Palma di Montechiaro, era apparso grave, assai delicato, fin da subito. Ieri sera, poco dopo le ore 22, la tragedia. Il cuore del diciottenne Ahmod Abulkayer, originario del Bangladesh, s'è fermato. Inutili i tentativi, disperati, dei medici della Rianimazione di strapparlo da una fine prematura.

Adesso, la posizione giudiziaria dell'automobilista, un trentacinquenne agrigentino, che non aveva visto il giovane immigrato che camminava lungo la statale 115 e lo aveva investito, si aggrava. Quale atto dovuto da parte della Procura della Repubblica di Agrigento, il trentacinquenne verrà indagato per la fattispecie di omicidio stradale.

Subito dopo l'incidente stradale, lungo la statale 115, si sono precipitate - e si sono occupati dei soccorsi prima e dei rilievi tecnici dopo per ricostruire la dinamica dell'investimento - i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Non è chiaro dove il giovane, poco prima dell'alba, quel giorno si stesse recando. Non è escluso - ma non ci sono certezze al riguardo - che magari si stesse spostando per andare a lavorare nei campi.

Adesso, l'associazione Acuarinto - che ricorda il giovane come un "ragazzo sempre sorridente, educato e gentile, oltre che grande lavoratore", si sta mobilitando per fare in modo che la salma possa raggiungere - quando naturalmente sarà disponibile - i genitori in Bangladesh.