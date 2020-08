Gli immigrati nudi sul balcone, Firetto: "Ho chiesto che le strutture stiano fuori dai centri abitati"

"Ho incontrato il prefetto e il questore per chiedere ancora una volta che le strutture di accoglienza migranti siano collocate fuori dai centri abitati e siano accertati i fatti rispetto all'ultimo grave episodio denunciato al Villaggio Mosè dai residenti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo ha detto il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, che ha aggiunto: "Diverse sono le circostanze che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. L'ultima volta due sere fa in un quartiere di Agrigento. Residenti hanno denunciato alla polizia che alcuni soggetti ballavano nudi davanti a donne e bambini. Assurdo. Se il fatto sarà accertato dagli investigatori - aggiunge ancora il sindaco -, queste persone vanno immediatamente rimpatriate. Gli organi di Governo intervengano per restituire una volta per tutte la serenità alle comunità residenti. Queste allocazioni in aree residenziali e commerciali non sono ammissibili".