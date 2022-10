Immigrazione, ritrovato in mare un cadavere: aperta un'inchiesta

Il cadavere di un migrante è stato recuperato, a circa 6 miglia dalla costa di Lampedusa, dai carabinieri che, con la motovedetta, erano in servizio di perlustrazione. Il corpo è in decomposizione e dunque la morte risalirebbe a diverse settimane fa, ma non c'è ancora nessuna certezza. E' stata avvisata la Procura di Agrigento.

Proprio lo stato in cui si trova il corpo e il fatto che nessuno dei migranti sbarcati nelle ultime settimane abbia parlato di compagni di viaggio caduti in mare sembra suffragare l'ipotesi che il migrante possa essere stato vittima di un naufragio davanti le coste tunisine. Impossibile, inoltre, sulla base delle condizioni della salma, stabilire se la vittima riportasse segni di violenza e dunque ipotizzare un omicidio. Fra il 19 e 20 settembre scorsi, secondo quanto era stato reso noto dal ministero della Difesa di Tunisi, una barca salpata da Zarzis, con a bordo 17 migranti, fra cui due donne, è naufragata al largo di Sfax. In queste ore, Alarm Phone, su Twitter, riferisce di tre migranti morti e altri 14 dispersi senza però specificare quando è avvenuta la sciagura. L'organizzazione scrive che è stato trovato e identificato il corpo di una donna, partita 15 giorni fa da Zarzis.

Intanto non si fermano gli arrivi: tre barchini, con a bordo rispettivamente 23, 13 e 12 migranti, sono stati soccorsi fra 11 e mezzo miglio dalla costa di Lampedusa dalle motovedette della Guardia di finanza. Sul primo natante, di 5 metri salpato da Sfax in Tunisia, c'erano 23 persone, fra cui 5 donne, scappate dalla Guinea. Sul secondo, partito da Tripoli, erano in 13, tutti egiziani, tranne un libico. E sul terzo c'erano 12 egiziani che hanno iniziato la traversata da Djerba in Tunisia. Anche loro sono stati portati, dopo un primo triage sanitario effettuato su molo Favarolo, all'hotspot di contrada Imbriacola. Salgono a quattro, con un totale di 71 persone, gli sbarchi registratisi a partire dalla mezzanotte.

Erano 38 stamattina i migranti arrivati a Lampedusa, con due diversi barchini, nel giro di poche ore. Ieri sera, dopo un soccorso a 13 miglia dalla costa, sono giunti 15 tunisini. Stamani, intercettati su un barchino di 5 metri, sono sbarcati in 23, fra cui 11 donne. Questi ultimi hanno dichiarato di essere originari di Guinea e Costa d'Avorio.

Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 367 ospiti, fra cui 27 minori non accompagnati. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, la polizia sta scortando al porto 41 migranti che verranno imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.

(articolo aggiornato alle 13.45)