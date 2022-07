Rissa a colpi di bottiglia, la testimonianza: "Un giovane aveva il volto trasformato in una maschera di sangue"

Da un lato, la processione del simulacro di San Calò. Dall'altro, nei pressi della scalinata che da via Pirandello conduce a piazza Marconi, una furibonda scazzottata fra giovani immigrati. Un tafferuglio che ha avuto il suo epilogo in colpi di bottiglia. Ed almeno uno dei corrissanti è rimasto ferito. Secondo quanto riferito da chi ha assistito al "corpo a corpo", uno degli immigrati aveva il volto trasformato in una maschera di sangue. Qualcuno, ad un certo punto, temendo che veramente potesse registrarsi una tragedia, ha composto il numero unico d'emergenza: il 112. Sono giunti i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile, ma al solo sentire le sirene, gli esagitati se la sono data a gambe levate.

I carabinieri hanno setacciato l'intera zona del centro storico di Agrigento, ma non sarebbero saltate fuori tracce o indizi di coloro che poco prima avevano dato vita ad un inferno di urla (incomprensibili) e violenza. Non è escluso che la rissa possa essere scoppiata per motivi legati allo spaccio di stupefacenti.

Qualcosa di simile, ma senza che si registrassero feriti, era già accaduto il 19 giugno scorso, dall'altra parte del centro storico di Agrigento: in via Santa Sofia, nei pressi della più nota via Saponara. Anche allora, a sirene accese, intervennero i militari dell'Arma. Ed anche allora fu il fuggi fuggi di esagitati che non sono stati mai trovati.