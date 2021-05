A Lampedusa nonostante il decreto di espulsione, arrestati due immigrati

Gli arrestati, come disposto dal magistrato di turno, in attesa del giudizio direttissimo, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso l’Hot-Spot di Lampedusa

I poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato due persone. Secondo quanto ricostruito dalla questura di Agrigento, le manette sono scattate per due cittadini extracomunitari poiché, destinatari di decreto di espulsione. I due rientravano in Italia entro i previsti cinque anni dall’effettivo rimpatrio Gli arrestati, come disposto dal magistrato di turno, in attesa del giudizio direttissimo, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso l’Hot-Spot di Lampedusa.