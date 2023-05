"Immigrato urina davanti ai bambini in pieno centro": la denuncia di un genitore

Si apparta (e nemmeno tanto) dietro uno dei chioschi di Porta di Ponte e urina in pieno giorno davanti a decine di persone e anche tanti bambini.

La vicenda è raccontata dal quotidiano La Sicilia. Autore di questo gesto certamente poco civile un immigrato cinquantenne. A inseguirlo e bloccarlo è stato il padre di una bambina, che gli ha prima urlato contro e lo ha successivamente bloccato. Tra i due, pare, stava per scoppiare un alterco.

Non è il primo episodio che si registra in centro, e certamente non sarà l'ultimo: al netto della civiltà e del rispetto degli altri, Agrigento è oggi sprovvista di bagni pubblici e gli unici servizi disponibili sono quelli privati di bar, ristoranti e attività commerciali. Il Comune anni fa acquistò dei servizi igienici di ultima generazione che però non sono ancora stati installati e, verosimilmente, non lo saranno entro l'estate.