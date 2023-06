Auto contro gregge sulla statale 115: le immagini dell'incidente

Il conducente della Audi A3 non è riuscito ad evitare l'impatto uccidendo più di dieci pecore

Auto contro gregge nella statale 115: nel violento scontro che si è verificato in territorio di Licata, la parte frontale della berlina tedesca è andata distrutta, il conducente dell'Audi A3 è rimasto ferito ed è stato trasferito in ospedale in elisoccorso.

Incidente sulla statale 115: auto si schianta contro un gregge di pecore, automobilista soccorso da elicottero del 118