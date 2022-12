Fiera dell'Immacolata e processioni: ecco come, quando e dove cambia la viabilità

Fiera dell'Immacolata al Villaggio Peruzzo, ma anche naturalmente processione e pontificale in onore della Vergine. Eventi che, come da tradizione, "aprono" i riti del Natale che stravolgeranno - visto che l'emergenza Covid è, almeno apparentemente, archiviata - la viabilità cittadina. Ecco quali sono i provvedimenti firmati dalla polizia municipale e come effettivamente cambierà la circolazione stradale.

Fiera dell'Immacolata

Giorno 7, dalle ore 14,30 alle 24, in piazza San Pio X al Villaggio Peruzzo, si terrà la Fiera dell'Immacolata con momenti di gioco e fraternità. Istituito dunque il divieto di sosta, con rimozione obbligatoria, in tutta la piazza San Pio a partire dalle ore 13 e fino a cessato bisogno, ossia fino alla fine della fiera.

Processioni

L'otto dicembre, come da tradizione, a partire dalle ore 16, ci sarà la processione del simulacro lungo via Pirandello, piazzale Aldo Moro (lato banco di Sicilia), piazza Marconi, viale Della Vittoria, piazza Cavour, piazzale Aldo Moro (lato caserma dei carabinieri e Prefettura), vie Atenea, Porcello, Gamez, Salita Cognata, via San Girolamo, piazza Plebis Rea e via Duomo. E' stato disposto il divieto di sosta, con rimozione e chiusura al transito veicolare, giorno 8, a partire dalle 7 e fino a cessate esigenze, in via Pirandello, nel tratto che va dall'intersezione con piazza San Pietro fino alla basilica; al viale Della Vittoria, a partire dalle ore 14, su entrambi i lati della carreggiata, nel tratto che va dall'intersezione con piazza Marconi fino all'intersezione con salita Coniglio. L'obiettivo è, naturalmente, consentire in tutta sicurezza lo svolgimento della processione. Divieto di sosta, con rimozione, a partire dalle ore 14, nelle vie Porcello, Gamez e salita Cognata; sempre dalle ore 14 nelle vie San Girolamo e Duomo: lato destro del senso di marcia fino alla chiesa di Sant’Alfonso e in via Atenea sempre a partire dalle ore 14 e fino a cessate esigenze connesse all’attraversamento della processione. La circolazione sarà momentaneamente sospesa, per tutte le categorie di veicoli, dalle 15,30, in piazza Marconi, piazzale Aldo Moro e piazze Vittorio Emanuele e piazza Plebis Rea. Chiusura, naturalmente, prevista per garantire la processione religiosa.

Per il 10 dicembre, invece, è previsto, dalle ore 14, il divieto di sosta con rimozione in via Duomo, lato destro del senso di marcia per piazza Don Minzoni e divieto di circolazione dalle 16 fino a cessato bisogno. Stesse imposizioni, a partire dalle 14, nelle vie Bac Bac e Matteotti su ambo i lati e, sempre dalle ore 14, nelle vie Atenea e Pirandello. Sospensione momentanea della circolazione, a partire dalle 17,30, in via Atenea, intersezione via Amendola; piazze Aldo Moro e via Pirandello fino all'ingresso del simulacro nella basilica.