Imbratta l'ingresso del negozio e l'auto dei proprietari con una bomboletta spray: bloccata 40enne

"Armata" di bomboletta spray è arrivata in via Manzoni dove ha imbrattato la porta d’ingresso di un negozio e la macchina dei proprietari che era posteggiata lungo il ciglio della strada. Auto la cui carrozzeria è stata anche "ricamata" con un oggetto appuntito. E' stato il caos, ieri mattina, nella zona del campo sportivo dove sono accorsi i carabinieri del nucleo Radiomobile e della stazione di Agrigento che hanno bloccato la donna. Si tratta di una quarantenne agrigentina che non potrà che essere denunciata per danneggiamento aggravato. Sequestrata la bomboletta spray di colore rosso utilizzata appunto - stando a quanto è stato ricostruito - per mettere a segno il raid vandalico.

Incomprensibili, almeno fino al pomeriggio di ieri, i motivi del gesto della donna che, completamente fuori di sé, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio".