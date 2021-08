Illuminazione pubblica, 340mila euro per nuovi impianti: ecco dove

Un finanziamento di 340mila euro per nuove linee di illuminazione pubblica ad Agrigento. Lo scorso giugno il sindaco Francesco Miccichè ha emanato l’atto di indirizzo finalizzato all’attuazione degli interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione, con i fondi dei decreti interministeriali.

Ecco le vie interessante dai lavori di potenziamento o realizzazione dei nuovi impianti: via Zante, via Boris Giuliano, via Caterina D'Altavilla, via Crispi, via Enrico IV, via Federico II, Villaggio Pirandello, via Panoramica dei Templi.

L’importo effettivo dei lavori che si andranno ad eseguire a partire da settembre è di 431.510 euro che al netto della convenzione Consip diventano 277.506 euro.

"Anche questo finanziamento non è andato perduto - commenta l’assessore alla Programmazione fondi strutturali 2021-2026, Gerlando Principato -, stiamo lavorando bene e continuiamo a raggiungere gli obiettivi prefissati. Dare nuovi impianti alla nostra città, significa garantire più sicurezza ai nostri cittadini".