Tutti in piedi per Il Volo: il trio infiamma l’Arena di Verona

Uno show completo, speciale è spettacolare: Il Volo conquista - ancora una volta l’Arena di Verona. Lo spettacolo, in doppia data, andato in onda su Canale 5 è stato un successo annunciato.

Su uno dei palchi più ambiti, hanno cantato artisti di grande prestigio. Piero Barone, talento di Naro, ha duettato - tra gli altri- anche con Antonello Venditti, ma anche Madame e Fiorella Mannoia.

Nella serata evento, andata in onda su Canale 5, gli ospiti che hanno calcato il parco dell’Arena di Verona sono stati tra gli altri : il regista e attore Edoardo Leo, accompagnato da uno straordinario, Danilo Rea. “Essere qui, davanti a questo pubblico - ha detto Edoardo Leo - per me è un’emozione indescrivibile”. Sul palco anche Mario Biondi, Orietta Berti e Madame. “So che sei pronta per il tuo tour - ha detto Barone alla giovane cantante - siamo invitati?". L’artista non ci pensa due volte ed ha affermato: “Si, siete i benvenuti”.

Arte, musica ed emozioni: il "concertone" è stato un susseguirsi di emozioni, ma anche show vero. Il trio più famoso degli ultimi dieci anni, ha coinvolto il pubblico e strappato applausi, per un evento a tratti irripetibile.

Uno spettacolo che, anche per il secondo appuntamento, ha conquistato il grande pubblico. Infatti, dopo l'enorme successo del primo appuntamento seguito da oltre 3 milioni di spettatori con una share del 23.6%, "Il Volo Tutti per Uno" è tornato su Canale 5, in prima serata, con un'inedita serata evento all'insegna della buona musica. Il concetto ha visto la speciale partecipazione di Federica Panicucci.