Il triplice tentato omicidio di Cianciana, la moglie vittima ricostruisce l'inferno davanti al giudice

La moglie del meccanico, accoltellata assieme ai figlioletti nella loro casa di Cianciana, ieri, ha ricostruito - dinanzi al giudice Antonio Cucinella - cosa è accaduto lo scorso 23 maggio. L'incidente probatorio, richiesto dalla procura, è servito per evitare che i ricordi della donna, al processo, possano diventare meno precisi e dettagliati. E ieri la donna ha ricordato ogni passaggio e dettaglio di quella maledetta mattinata. A carico dell'uomo, che è sempre rimasto in carcere dal momento del suo arresto, è stato disposto un accertamento psichiatrico per stabilire la capacità di intendere e di volere. E l'esame è previsto per il prossimo 12 settembre.

I bambini sono fuori pericolo da metà giugno scorso. La piccola, nei prossimi giorni, andrà a Roma per la fisioterapia.