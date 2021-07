Il tentato omicidio di Licata: arrestato il consigliere comunale che ha sparato all'ex socio

Il gip del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. Ad essere arrestato, poche ore dopo l'agguato teso all'ex socio dell'onoranze funebri, è il consigliere comunale Gaetano Aronica, 48 anni, di Licata. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. L'uomo è accusato di tentato omicidio, porto e detenzione di arma clandestina e ricettazione. Dell'inchiesta su quanto è accaduto in via Grangela si sono occupati - con il coordinamento del procuratore capo Luigi Patronaggio - i carabinieri della compagnia di Licata e i poliziotti del commissariato cittadino.

Tutto è accaduto nella prima serata di mercoledì. E' grazie alle immagini registrate da alcuni sistemi di videosorveglianza, attivi proprio sulla scena del reato, se carabinieri e polizia sono riusciti subito a ricostruire che al culmine di una lite tra due persone, una di loro - il consigliere comunale 48enne di Licata - ha estratto una pistola ed ha esploso 4 colpi all’indirizzo del rivale.

Poco dopo il responsabile del ferimento si è presentato spontaneamente presso gli uffici della compagnia carabinieri di Licata, assieme al proprio avvocato di fiducia, offrendo una precisa confessione di quanto accaduto. Si tratta di un imprenditore 48enne residente a Licata che ha consentito anche di far rinvenire la pistola utilizzata, un revolver calibro 22 illegalmente detenuta, oltre al relativo munizionamento.

Gaetano Aronica, soltanto oggi destinatario di una misura cautelare e fino ad ieri indagato a piede libero, è consigliere comunale in carica: venne eletto nel 2018 in una lista della Lega. I due ex soci, da circa un anno e mezzo, sarebbero sul piede di guerra per la spartizione delle quote societarie dell'attività di onoranze funebri. L'ennesima lite è scoppiata, appunto, mercoledì sera. Aronica si sarebbe presentato sotto casa dell'ex socio che era a bordo della sua Fiat Panda e gli ha sparato 4 colpi, di cui solo uno è andato a segno ad un braccio. Al ferito, i medici del "San Giacomo d'Altopasso" di Licata hanno diagnosticato una prognosi di 20 giorni, salvo complicazioni.

L'inchiesta - che oggi ha permesso l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari - non è naturalmente ancora finita. I carabinieri stanno cercando, infatti, di accertare se la pistola utilizzata per il danneggiamento della vetrata dell'onoranze funebri (avvenuto nella notte fra domenica e lunedì 19) possa o meno corrispondere con la revolver calibro 22 sequestrata nelle ultime ore.