Il sequestro dell'area di stoccaggio, dove verranno portati adesso i barchini dei migranti?

Sequestrata l'area di contrada Ponente, laddove venivano portati barconi e gommoni utilizzati dai migranti per arrivare fino a Lampedusa, adesso non c'è più una location dove concentrare e stoccare i vari natanti. Sarà, inevitabilmente, un nuovo ed ennesimo, problema, legato al fenomeno dell'immigrazione, da gestire.

A molo Favarolo, dopo la raffica di sbarchi della scorsa settimana, ne erano rimaste diverse di imbarcazioni che, soprattutto in questo periodo dell'anno, a causa del maltempo, rischiano di provocare danni al porto e ai pescherecci. Non è escluso inoltre che non appena le condizioni del mare torneranno leggermente a migliorare, riprenderanno - in numero più o meno consistente - le traversate.