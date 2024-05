Il primo cimitero islamico dell'Agrigentino, c'è l'accordo: sorgerà a Palma di Montechiaro

L'annuncio era stato fatto all'alba dello scorso 13 aprile quando, al molo di Porto Empedocle, giunsero 11 feretri "ripescati" nelle acque antistanti a Lampedusa. Ieri, durante un consiglio comunale appositamente convocato per "accogliere" la visita istituzionale del prefetto di Agrigento Filippo Romano, se n'è - fra le tante cose - riparlato. Sorgerà nel cimitero comunale di Palma di Montechiaro il cimitero islamico della provincia. Un'area appositamente dedicata alle sepolture di quanti non sono cattolici e che fino ad ora, su richiesta dei familiari, sono stati traslati fino al cimitero islamico di Messina.

Ad accogliere l'appello del prefetto Romano, e lo ha fatto con l'orgoglio di un appartenente al partito di Fratelli d'Italia che ha su questo fronte un approccio umano, è stato il sindaco Stefano Castellino. "Ogni qual volta la prefettura ci ha interpellato per dare sepolture ai migranti raccolti a Lampedusa abbiamo risposto 'presente'. Nell'ultima occasione, quando sono stati sbarcati 11 feretri a Porto Empedocle, abbiamo accolto 4 salme. Il cimitero comunale di Palma di Montechiaro è in fase di ampliamento e c'è un'area di campo terra che non toglie spazio né ai loculi, né alle cappelle gentilizie dei palmesi. È un area che ha anche un possibile accesso indipendente".

Castellino, senza saperlo, al momento delle indicazioni per l'ampliamento del campo santo, non ha voluto eliminare il campo a terra. "Ma si tratta di un'area che non è richiesta dai palmesi per le tumulazioni. Quindi - spiega - nulla toglie alla comunità. Quando c'è stato il sopralluogo dei funzionari della prefettura e dell'imam, abbiamo accertato che fa al caso loro: dei migranti sfortunati che non riescono ad arrivare vivi in Sicilia".

Palma di Montechiaro, intenzionata a portare avanti il cosiddetto "piano Mattei", in occasione dell'apertura del cimitero islamico, inaugurerà anche - in centro storico - il muro delle Tre religioni. "Si tratta di un vecchio muro di cinta che ha tre nicchie con i simboli del cristianesimo e delle religioni islamica ed ebraica" - ha spiegato Stefano Castellino - . Il muro delle Tre religioni è uno dei progetti del dossier di candidatura realizzato su proposta del gruppo "Io sono P.A.L.M.A", realizzato grazie ad un concorso di idee.

