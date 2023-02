Il furto all'enoteca di via Atenea: le telecamere hanno ripreso ogni cosa, ecco com'è andata

Le telecamere hanno ripreso ogni cosa. Ad agire, mettendo a segno il furto all'enoteca "Lu'Vè" che si trova alla fine di via Atenea, è stato un delinquente solitario. Un uomo incappucciato che, alle ore 23 circa, è giunto davanti al locale della movida ed ha sfondato a calci la porta vetrata.

La ricostruzione è stata possibile grazie agli impianti di videosorveglianza posti a presidio dell'esercizio commerciale, ma anche grazie alle telecamere presenti lungo la via Atenea. Filmati che sono stati già acquisiti - e risultano essere al vaglio - dai carabinieri. Contrariamente a quanto era stato ipotizzato in primissima battuta, non ha agito una banda. Ma, appunto, un delinquente solitario che è riuscito a impossessarsi dei soldi che c'erano in cassa: 300 euro (e non 200 come inizialmente stimato), ma anche di cinque bottiglie, fra vino e alcolici, di un pc e di una stampante.

Il danno provocato all'enoteca "Lu'Vè" è stato stimato, anche perché è stata appunto sfondata la porta vetrata, in circa 5 mila euro.