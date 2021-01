Il dovere della memoria, il Comune ricorda la Shoah: realizzato un video speciale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Il dovere della memoria". È questo il titolo di un’iniziativa del Comune di Sciacca, Assessorato alla Cultura, tramite la Biblioteca “Aurelio Cassar, nel giorno in cui si ricorda lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei lager nazisti.

Nei giorni del Covid 19 e dunque con le restrizioni per commemorare il giorno è stato realizzato un video. "Un monito - dicono il sindaco Valenti e l'assessore alla cultura Mondino - tratto dai libri testimonianza I sommersi e i salvati e Se questo è un uomo con un invito a conoscere quello che è stato, a non dimenticare mai, a vigilare sempre affinché l’orrore accaduto non si ripeta “perché può accadere di nuovo e dappertutto”.

Il video è stato pubblicato sul canale Youtube del Comune di Sciacca e sulla pagina Facebook “Comune di Sciacca–Cultura”.

Sarà anche tra i video partecipanti all’iniziativa “La strada della memoria” promossa dalla Strada degli Scrittori con una maratona di contributi sulla propria pagina Facebook.