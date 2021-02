Il Covid 19 non ferma il romanticismo, San Valentino "take away" o in hotel con iniziative speciali

In attesa della zona gialla, il Covid 19 non ferma gli innamorati e neppure la festa di San Valentino. In città fervono i preparativi per quello che sarà, un 14 febbraio, diverso da tutti gli altri. Hotel, ristoranti e iniziative: ecco una piccola guida su quello che sarà un San Valentino “diverso” per gli innamorati agrigentini.

Menu Take Away

I ristoratori della città si stanno adoperano come meglio possono. Menù al tavolo - se l’ordinanza verrà firmata - e la sera via al cibo da asporto. Da Agrigento fino a Licata, passando per Favara e Raffadali. La boxe Love del ristorante cinese “Misushi”. La “Lasagna in love” del ristoPub Yellow, il sushi del capitano di Enotria e la pizzeria Sardasalata di Licata e tanti altri ancora.

San Valentino in Hotel

Sono diverse le strutture alberghiere che, nel giorno di San Valentino, organizzano dei pacchetti promo. L’Alba Palace di Favara ha messo a disposizione le camere più belle, con un percorso speciale per gli innamorati. Ha fatto lo stesso anche l’hotel Costazzurra di Agrigento. Massaggio relax ed una cena a lume di candela.

Segnala la tua attività e l’iniziativa di San Valentino: Scrivici a Redazione@agrigentonotizie.it