Il concerto di Capodanno dei Tiromancino, comitato per l'ordine e la sicurezza in Prefettura: circa 7mila gli spettatori attesi

Ognuno farà la sua parte. La sicurezza, così come l'ordine pubblico, saranno garantiti. Un comitato mirato per il concertone di Capodanno, quello in cui i Tiromancino si esibiranno in piazza Stazione, s'è tenuto in Prefettura. A convocarlo e presiederlo - era presente anche il sindaco di Agrigento, Franco Micciché - è stato il prefetto Filippo Romano. E quello di stamani è stato un primo esame di un evento che si stima richiamerà circa 7mila spettatori.

Il prefetto Romano ha stimolato gli organizzatori a far pervenire, e nel minor tempo possibile, alle forze dell'ordine, un piano sicurezza e un piano sanitario. Documenti che serviranno per valutare le misure di sicurezza da adottare. Il vicario della Questura, il primo dirigente Francesco Marino, ha fissato per mercoledì 27 una apposita riunione tecnico-organizzativa. La stima, essendoci anche i concerti di Capodanno di Palermo e Catania dove si esibiranno fra gli altri Elodie e Mario Biondi, parla di circa 7mila spettatori. Ad essere richiamati in piazza Marconi ad Agrigento saranno soprattutto quarantenni e cinquantenni. Difficilmente i teen-ager. Ma si tratta di una stima appunto perché l'afflusso risulta essere, almeno per il momento, imprevedibile. Prefettura, Questura, comando provinciale dei carabinieri e della guardia di finanza stanno comunque organizzando misure di sicurezza per un afflusso ancor più numeroso.