Il centro storico torna a cadere a pezzi: crollata parte di un'abitazione disabitata

Il centro storico della città dei Templi torna a scricchiolare. Anzi, a cadere a pezzi. Ieri mattina, una parte di una palazzina disabitata di via Cutaia, alle spalle di via Garibaldi, è "collassata". E lo ha fatto all'improvviso - dopo gli scorsi giorni di pioggia - provocando un tonfo che ha allarmato i residenti dell'intero rione. A sbriciolarsi è stata la facciata dell'immobile e alcune parti strutturali. Nessuno, per fortuna, si è fatto male.

Scattato l'allarme, in via Cutaia, si sono precipitati gli uomini della Protezione civile comunale e i vigili urbani. L'intera zona è stata interdetta e subito è stata fatta la verifica su eventuali, possibili, coinvolti. L'esito è stato, miracolosamente, negativo.