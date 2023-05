Il Carnevale di Canicattì negli stessi giorni di San Calò di Naro? E' scontro ... e non soltanto sui social

Quel Carnevale fuori tempo - con sfilate e balli - che fa storcere il naso. Specie se è in concomitanza con la festa di San Calogero. Accade fra Canicattì e Naro dove, nella prima città, è stata organizzata la kermesse di Carnevale dal 16 al 18 giugno, stesse date in cui a Naro viene celebrato - da oltre 400 anni - il santo nero. Il dibattito, fra favorevoli e contrari, tiene banco. E non soltanto sui social, ma anche nella reale piazza narese.

"Già parlare di Carnevale a giugno è assurdo. Se poi è fatto dal 16 al 18 giugno quando, a Naro, viene perpetuata la tradizione secolare in onore di San Calogero é offensivo - ha scritto Massimiliano Arena de IContemplAttivi - . Capisco che ognuno a casa proprio è libero fare ed organizzare cosa e come vuole, ma vista la vicinanza e soprattutto i bellissimi rapporti che legano le nostre comunità credo sia veramente una grande caduta di stile e una mancanza di rispetto per la solennità della festa di San Calogero". Arena fa anche un'analisi economica perché la contemporaneità degli eventi non potrà che avere delle ricadute in termini di presenze di fedeli a Naro e dunque sulle attività commerciali: "Attività che, da sempre, aspettano questi giorni per poter lavorare un po' di più - scrive - e salvare in parte l'annata. Fare il Carnevale il 16, 17 e 18 giugno è uguale a farlo nel fine settimana successivo o in quello prima. A Canicattì si ravvedano e cambino data - lancia un appello" - .

Ad essere chiamato in causa è stato anche il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara: "Spero che possa mettersi in contatto con il suo collega Vincenzo Corbo - conclude Arena - per invitare il primo cittadino canicattinese a cambiare questa assurdità".