E' ufficiale, Ikea apre ad Agrigento: si inaugura il primo plan & order point

Verrà inaugurato formalmente il prossimo 13 dicembre, alle 11, il primo "Plan & order point" Ikea ad Agrigento. Il negozio si troverà al piano terra del centro commerciale "Città dei Templi" e, appunto, sarà un luogo dove i clienti potranno progettare i mobili e attivare l'ordine a domicilio.

L'azienda svedese già da alcune settimane stava lavorando per allestire i nuovi locali e quel grande logo Ikea non era passato inosservato ai più, generando anche molto interesse soprattutto perché la speranza di molti era che potesse ospitare anche una esposizione - seppur ridotta - di mobili, arredi per la casa eccetera.