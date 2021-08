Scoppia la polemica per convegno sulla legalità a Naro, Cutrò: "Non parteciperò se presente la Brandara"

Convegno antimafia a Naro, scoppia la polemica. Ad annunciare la propria mancata partecipazione all'evento, con una nota, è oggi l'ex imprenditore Ignazio Cutrò, testimone di giustizia che ha deciso non aderire all'iniziativa che si terrà il prossimo 10 settembre promossa dalla sezione canicattinese del movimento "Agende rosse" e patrocinata dal Comune vista la presenza dell'attuale sindaco di Naro, Mariagrazia Brandara.

"La mia richiesta – dice Cutrò – non è dettata da personali antipatie ma semplicemente dal fatto che l'onorevole Brandara, risulta essere indagata in diverse inchieste, fra queste anche quella della procura di Caltanissetta sul cosiddetto 'sistema Montante'. È ovvio – dice ancora Ignazio Cutrò – che l'onorevole Brandara, è una donna libera che il nostro ordinamento giuridico definisce non colpevole sino a condanna definitiva, principio che io stesso rispetto e riconosco. Il mio auspicio è che il sindaco di Naro possa, nelle aule dei tribunali, dimostrare la sua estraneità ai fatti che gli contesta la magistratura ma per evitare possibili strumentalizzazioni, anche di natura politica, ho scelto di declinare l'invito. Anche se non sarò presente fisicamente – conclude il Testimone di Giustizia - voglio comunque lanciare un appello agli amici naresi che è quello di non piegarsi mai alla prepotenza della mafia e di denunciare ogni tentativo di estorsione e di altri episodi illeciti dei quali sono a conoscenza”.