Isole ecologiche mobili, qualcosa non va: i cittadini denunciano scarsa pulizia

Le isole ecologiche sono diventate mobili, come dice una campagna informativa del Comune di Agrigento, ma, se alcuni problemi sono sostanzialmente stati eliminati (vedasi ad esempio la creazione di vaste discariche abusive) altri sono improvvisamente sorti forse anche per una mancanza di operazioni di manutenzione puntuali.

Una segnalazione in tal senso ci giunge da un residente della zona di piazza Don Pino Puglisi a Monserrato, dove il caravan dell'isola ecologica fa tappa il mercoledì mattina.

"Al termine del servizio - dice - gli operatori ecologici lasciano sporcizia e detriti di vario genere (vetri, metalli, ecc), tant'è che sia io che un altro residente siamo dovuti passare dal gommista per delle forature. Comprendo l'utilità del servizio, ma ciò non può e non deve trasformarsi in qualcos'altro".