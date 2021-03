Identificato l'aggressore del commerciante, il dirigente delle Volanti: "Grazie alla collaborazione dei cittadini"

“Le indagini sono state celeri grazie anche al prezioso ausilio dei carabinieri che, questa mattina, ci hanno permesso di rintracciare l’aggressore, reo confesso. Ringraziamo anche i cittadini che hanno contribuito a questo risultato”.

Aggredito a colpi di chiave inglese, frattura alla mandibola per negoziante

Queste dai microfoni di AgrigentoNotizie sono state le parole del commissario capo Francesco Sammartino, dirigente della sezione volanti della Questura di Agrigento in merito all’identificazione del sessantenne pregiudicato di Agrigento che giovedì scorso, ha colpito al volto un commerciante di via Imera. Sul movente del gesto, la polizia assicura che ci sono ulteriori indagini in corso anche se non si esclude l’aggravante dei futili motivi.