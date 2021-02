L'amore del nonno, la passione per la musica e la svolta ad Amici: tutti pazzi per Ibla

Quando aveva 11 anni ha iniziato ad andare a scuola di canto ed a 14 ha cominciato a cantare in tanti Festival in Sicilia. Sul palco, dicono i bene informati, si sentiva viva.

La passione per la musica spagnola gliel’ha trasmessa il nonno. Una vita di gavetta vera, fino ad arrivare al grande palco di Amici. Un talent show che ha messo in fila gente come Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Artisti continuano a scalare le classifiche della musica italiana. Lungo la strada che ha portato Ibla sul banco più famoso d’Italia, sacrifici veri e provini senza fine.

La musica, la sua musica, è diventata arte. L’obiettivo di Ibla, conferma chi davvero la conosce bene, è stato quello di fare della sua vocazione un mestiere.

A 18 anni ha avuto la sua prima band. Serate, concerti nei locali e tanta gavetta: tutto questo è Ibla. Si è presentata ad “Amici” cantando l’inedito “Libertad”, scritta durante il lockdown perché si è sentita libera da un amore che in passato l’aveva fatta soffrire. Rudy Zerbi l'ha voluta fortemente, il suo talento è stato apprezzato ed applaudito anche da Arisa e dalla Pettinelli.

Sui social, Ibla, spopola. Diversi i fans club in suo nome. Il suo singolo conquista anche i più scettici, facendola schizzare in alto nelle preferenze di Spotify. Un fenomeno vero Ibla, l'Agrigentino - e non solo - è tutto dalla sua parte.