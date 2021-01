Una cantante empedoclina ad "Amici", Ibla pronta alla super sfida di Canale 5

Si chiama Claudia Iacono è una cantante di Porto Empedocle e sabato debutterà ad “Amici”. Il talent show condotto da Maria De Filippa vedrà la partecipazione della giovane di Porto Empedocle. Ibla, questo il suo nome d’arte, sfiderà gli alunni della scuola più famosa della tv.

La sfida, dell’empedoclina, andrà in onda domani a partire dalle 14. Non solo Porto Empedocle, anche Agrigento, fa il tifo per la ragazza dai grandi sogni e dalla voce speciale.