Ibla saluta Amici, la cantante empedoclina: "Questa esperienza è stata un regalo grandissimo"

E' finita, tra gli applausi, l'avventura di Ibla ad Amici. La cantante di Porto Empedocle è stata eliminanza anzitempo. L’artista, in scena sabato sera, si trovata a rischio eliminazione con Martina e Alessandro. E' toccato proprio alla cantante empedoclina lasciare il programma di Maria De Filippi. Prima di salutare, la cantante, ha ringraziato Rudy Zerbi, che l’ha voluta nel talent. "

Volevo ringraziarti, Maria. Volevo ringraziare veramente tutti. Per me questa esperienza è stata un regalo grandissimo. Ringrazio Rudy per avermi portato qua. Ringrazio i ragazzi, li porterò con me per il resto della mia vita e nelle mie canzoni”.

Tra i più dispiaciute, della sua eliminazione, la cantante Arisa. L’insegnante ha confermato all’ormai ex allieva che crede in lei e nel suo valore. Ibla, adesso, quasi certamente tornerà a nella sua Porto Empedocle dove ad attenderla c'è la sua famiglia.