Vola alto Ibla, l'empedoclina conquista la maglia del serale di "Amici"

L’ascesa di Ibla non si ferma. La cantante di Porto Empedocle è tra le protagoniste di Amici, talent show in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi.

Ibla, artista di Porto Empedocle, ha conquistato la maglia del serale. Il format, infatti, prevede che tutti gli alunni abbiano l'accesso alla seconda fase del programma, ovvero la più ambita e complicata. La tenacia, ma anche il talento cristallino, hanno condotto Ibla fin qui.

Il serale di Amici inizierà sabato 20 marzo e sarà in onda su Canale 5. La cantante di Porto Empedocle è pronta a dare il tutto per tutto per riuscire a vincere il programma. L’Agrigentino è pronto a sostenere una delle cantanti più forti della scuola più famosa d'Italia.