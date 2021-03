Human city design award 2020, vince la Farm di Andrea Bartoli

Un altro, l'ennesimo, riconoscimento per la Farm cultural Park. Il centro culturale indipendente di Favara è riuscito a vincere l'Human city design award 2020. Il tema del concorso riguardava la "progettazione di rapporti armonici e sostenibili tra persone, tra individui e società, tra persone e natura, contribuendo a risolvere i problemi della città e a diffondere l'idea della cultura del progetto come soluzione per la qualità della vita".

La Farm cultural Park di Favara, dunque, è riuscita a portare a casa non solo l'ambizioso riconoscimento, ma anche un premio monetario. Trionfano ancora il duo: Bartoli-Saieva. Il premio, come annunciato dal fondatore dalla Farm, è stato consegnato dal sindaco di Seoul all'ambasciatore italiano in Corea.