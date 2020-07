Lampedusa, dimezzati i migranti ospitati all'interno dell'hotspot, ma la situazione resta al limite

Procede a tappe forzate lo svuotamento dell'hotspot di contrada Imbriacola, che fino ad un paio di giorni fa contava oltre mille persone ospitate in una struttura pensata per un decimo della capienza. Sono infatti in partenza sul pattugliatore della Guardia di finanza e su quello della Guardia costiera 320 migranti che si trovavano all'interno della struttura governativa, e quindi stasera sull'isola rimarranno in 455, un numero sempre elevato visto che l'unico padiglione rimasto operativo può ospitare un massimo di 95 persone, ma di gran lunga inferiore rispetto ai 962 di stamani e ai 1.027 di ieri mattina.

Soltanto nella giornata di oggi, visto che stamani col traghetto erano state trasferite altre 200 persone, hanno lasciato la struttura in 520. Hanno raggiunto intanto Lampedusa e l'hotspot anche i 13 tunisini che erano stati intercettati e bloccati, direttamente sulla terraferma di Linosa, dai carabinieri.